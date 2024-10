Calciomercato Milan, tentativo per Jacopo Fazzini? Le ultime (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Milan proverà a rinforzare il centrocampo con l’arrivo di Jacopo Fazzini nella prossima sessione di Calciomercato? Il punto della trattativa Il Milan ha messo nel mirino Jacopo Fazzini. Il club rossonero è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto di mezzo – in cui le alternative ai titolari attualmente scarseggiano – e ha individuato nel calciatore dell’Empoli uno dei profili migliori per colmare il vuoto presente nella rosa della formazione. L”inizio di stagione del giocatore classe 2003 ha attirato su di lui l’interesse di numerose squadre, tra cui appunto quello del Milan. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tentativo per Jacopo Fazzini? Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilproverà a rinforzare il centrocampo con l’arrivo dinella prossima sessione di? Il punto della trattativa Ilha messo nel mirino. Il club rossonero è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto di mezzo – in cui le alternative ai titolari attualmente scarseggiano – e ha individuato nel calciatore dell’Empoli uno dei profili migliori per colmare il vuoto presente nella rosa della formazione. L”inizio di stagione del giocatore classe 2003 ha attirato su di lui l’interesse di numerose squadre, tra cui appunto quello del

Il Milan vuole riportarlo a casa: tentativo a sorpresa per gennaio

In casa Milan sono già chiare le idee riguardanti il calciomercato invernale con i rossoneri pronti a riportare a casa un giocatore. Negli ultimi giorni è nata una nuova idea di mercato in casa ...

Il Milan ha fatto un’offerta: tentativo last-minute per il bomber, i dettagli

Il Milan ha provato a prenderlo l’ultimo giorno di calciomercato ... ultimo giorno di mercato ma prima di lui è stato fatto un tentativo per un altro bomber, diverso per caratteristiche ...

Calciomercato Milan in Tempo Reale | Trattative | Ultim'ora

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in ...

Il Milan ci ripensa, nuovo tentativo per portarlo a Milanello?

La scommessa fallita su Emerson Royal e la nuova idea di mercato Mentre Kalulu brilla in bianconero, il Milan si trova a riflettere sulle proprie scelte di mercato, in particolare sull’acquisto di ...