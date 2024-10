Augusto Battaglini scomparso da sabato: quinto giorno di ricerche nei boschi e nelle campagne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non ci sono ancora tracce di Augusto Battaglini, il 91enne scomparso dalla sua abitazione di Sezze nella giornata di sabato 26 ottobre dopo essere uscito per cercare funghi. Oggi il quinto giorno di ricerche, riprese questa mattina e condotte sia con elicotteri e droni che con mezzi e squadre via Latinatoday.it - Augusto Battaglini scomparso da sabato: quinto giorno di ricerche nei boschi e nelle campagne Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non ci sono ancora tracce di, il 91ennedalla sua abitazione di Sezze nella giornata di26 ottobre dopo essere uscito per cercare funghi. Oggi ildi, riprese questa mattina e condotte sia con elicotteri e droni che con mezzi e squadre via

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Augusto Battaglini scomparso da sabato: quinto giorno di ricerche nei boschi e nelle campagne; A 91 anni esce per andare in cerca di funghi e sparisce: scomparso Augusto Battaglini; Scomparso a Sezze: riprese questa mattina le ricerche di Augusto Battaglini, l'uomo di 91 anni scomparso da sa; Ancora nessuna notizia di Augusto Battaglini, anche elicottero e droni per le ricerche del 91enne; Chi l’ha visto ? Apprensione a Sezze per Augusto Battaglini 91 anni scomparso da sabato; Sezze, 91enne scomparso nei boschi: continuano le ricerche di Augusto Battaglini; Leggi >>>

Scomparso a Sezze: riprese questa mattina le ricerche di Augusto Battaglini, l'uomo di 91 anni scomparso da sabato

(msn.com)

Sono riprese questa mattina alle sei le ricerche di Augusto Battaglini, l'uomo di 91 anni scomparso nella mattinata di sabato 26 ottobre. La famiglia è disperata, l’anziano residente a Sezze, appassio ...

Anziano disperso, il sindaco firma l’ordinanza di divieto di caccia per agevolare le ricerche

(ilmessaggero.it)

Non si fermano le ricerche di Augusto Battaglini, il 91enne di Sezze scomparso sabato scorso nei fitti boschi della Valle dei Santi. Dalla mattina di ieri, le squadre di ricerca, arrivate anche ...

A 91 anni esce per andare in cerca di funghi e sparisce: scomparso Augusto Battaglini

(msn.com)

Il novantunenne è uscito di casa per andare in cerca di funghi sabato mattina: da quel momento si sono perse le sue tracce. Ha gli occhi azzurri, capelli bianchi e andatura claudicante; è alto 1 metro ...

Ancora nessuna notizia di Augusto Battaglini, anche elicottero e droni per le ricerche del 91enne

(latinatoday.it)

Le attività vanno avanti senza sosta ormai da quasi due giorni; interrotte nella serata di ieri sono riprese questa mattina. L’anziano era uscito di casa sabato mattina per andare a cercare i funghi, ...