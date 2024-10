Amica.it - Angelina Jolie ha rivelato che nessuno dei 6 figli che condivide con Brad Pitt vuole recitare. Ecco invece che cosa fanno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non ne vogliono proprio sapere. E c’è anche da capirli. In fondo, hanno passato la loro giovane vita con gli obbiettivi di telecamere e macchine fotografiche puntati addosso a ogni passo. Per questo vogliono starne il più lontano possibile. Parola di mamma. Idinon vogliono diventare famosi Intercettata da E! News sul red carpet di Maria all’AFI Los Angeles International Film Festival – la kermesse organizzata dall’American Film Institute – la star ha parlato dei suoi 6: Maddox, 23 anni, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18, e i gemelli Knox e Vivienne, 16.