Bergamonews.it - Acli Bergamo: serata di analisi e approfondimenti sulle elezioni americane

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì 5 novembre, a partire dalle 21, in contemporanea con la chiusura dei seggi USA, ledi, in collaborazione con Edonè, organizzano un appuntamento in presenza, e in live streaming, per riflettere su temi centrali all’interno della società e della politica americana di oggi. A condurre lasaranno Paolo Barcella, docente di Storia Contemporanea in UNIBG, e Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna Molte Fedi e docente di Storia della Turchia e del Vicino Oriente presso l’Università di Pavia. Intervista in presenza con Chiara Migliori, Il fattore religioso nelledel 2024.