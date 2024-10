Bergamonews.it - Zucche, carrozze e medioevo: un fine-settimana tra borghi e castelli

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La magia dell’autunno e l’atmosfera medievale si incontrano nelle Giornate dei, palazzi emedievali, un evento che offre un viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Un doppio appuntamento da non perdere per scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda, impreziosite da eventi tematici che uniscono il fascino delallo spirito di Halloween. Venerdì 1° novembre: una giornata di suggestioni e tradizioni L’evento propone esperienze per tutti i gusti, a partire dal Villaggio delleal Castello di Malpaga, dove sarà possibile scegliere tra oltre 5.000per creare lanterne di Halloween uniche. Lo stesso castello offrirà visite guidate a tema Halloween e una speciale visita notturna dedicata alle famiglie.