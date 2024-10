Serie B, LIVE: colpo del Cosenza, 5° pareggio di fila per il Bari. Pari anche per Sassuolo e Brescia (Di martedì 29 ottobre 2024) L`undicesima giornata di Serie B va in scena a partire da questa sera, con sei partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 20.30. Il pr Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L`undicesima giornata diB va in scena a partire da questa sera, con sei partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 20.30. Il pr

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sassuolo-Modena 2 a 0 | I Neroverdi si prendono il derby grazie al rigore di Laurienté e al colpo da biliardo di Thorstvedt; Colpo di scena, la serie B su Dazn; Serie B, risultati e highlights 30^ giornata: vincono Parma e Sampdoria, cade la Cremonese; Serie B, il riepilogo delle gare della domenica: cinquina Samp, colpo Cremonese, Frosinone affonda; Marotta beffa tutti e pesca in Serie B: colpo Inter; Calciomercato Serie B – Rivivi il LIVE dell’ultimo giorno di trattative; Leggi >>>

LIVE – Serie B, 11ª giornata 2024/25: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta

(restodelcalcio.com)

ROMA. Ritorna in campo la Serie B con l’undicesima giornata della stagione 2024/25. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del turno di campionato.

Serie B, LIVE dalle 20.30: big match Brescia-Spezia e Juve Stabia-Sassuolo, in campo anche il Bari

(calciomercato.com)

L`undicesima giornata di Serie B va in scena a partire da questa sera, con sei partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 20.30. Il programma parte co.

Serie B, LIVE: si parte con Juve Stabia-Cremonese, in scena anche il Frosinone. Chiude Cesena-Sampdoria

(msn.com)

Prosegue la nona giornata del campionato di Serie B, con il programma odierno che prevede quattro partite. Si parte alle ore 15 con il big ...

Serie B: il Pisa non vince contro un Frosinone in 10. Tris Catanzaro, colpo Sampdoria

(msn.com)

Prosegue la decima giornata di Serie B, in scena con tre partite in contemporanea a partire dalle ore 15. Si parte con il big match di giornata, ...