Ilgiorno.it - Provaglio, forza posto di blocco e fugge all'impazzata su un camion per trasporto animali rubato: arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)d’Iseo (Brescia), 29 ottobre 2024 –undia velocità inaudita al volante di unper ilper le vie del paese, obbligando i carabinieri a un inseguimento da cardiopalma durato per oltre venti minuti, e cerca pure di speronarli. Protagonista, un 38enne,ieri, lunedì 28 ottobre, in territorio did'Iseo. L'uomo non si era appunto fermato a undiorganizzato nel centro di Adro dai militari della compagnia di Chiari, e poi aveva accelerato all'. Mentre i militari del nucleo Radimobile lo tallonavano, è venuta a galla la ragione di tanta fretta: ilin questione era infatti statola notte precedente presso l'abitazione del proprietario di un'azienda agricola i Cologne.