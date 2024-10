Prevenzione e vaccinazioni, perché sono utili per la persona e la sanità (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è sempre facile trovare la “quadra”, tra interventi di sanità pubblica e contingenze economiche. Ma ci sono elementi, come gli screening per la diagnosi precoce dei tumori, che hanno ampiamente dimostrato di essere “cost-effective”, ovvero di comportare un duplice vantaggio, per il soggetto che si sottopone al test e può individuare presto un eventuale tumore e la sanità. In questa logica, poi, sicuramente rientrano le vaccinazioni. Detto che all’appropriatezza degli interventi deve essere alla base, individuando con cura i soggetti da sottoporre ai vaccini, grazie a questa strategia di Prevenzione si proteggono le persone e si risparmia. A ricordarlo una volta di più è una relazione presentata al Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e sanità Pubblica (SItI), tenutosi a Palermo. Quifinanza.it - Prevenzione e vaccinazioni, perché sono utili per la persona e la sanità Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non è sempre facile trovare la “quadra”, tra interventi dipubblica e contingenze economiche. Ma cielementi, come gli screening per la diagnosi precoce dei tumori, che hanno ampiamente dimostrato di essere “cost-effective”, ovvero di comportare un duplice vantaggio, per il soggetto che si sottopone al test e può individuare presto un eventuale tumore e la. In questa logica, poi, sicuramente rientrano le. Detto che all’appropriatezza degli interventi deve essere alla base, individuando con cura i soggetti da sottoporre ai vaccini, grazie a questa strategia disi proteggono le persone e si risparmia. A ricordarlo una volta di più è una relazione presentata al Congresso Nazionale della Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva ePubblica (SItI), tenutosi a Palermo.

