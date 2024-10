Thesocialpost.it - Matilde Lorenzi, le foto dell’incidente sugli sci: soccorsi arrivati 20 minuti dopo la caduta

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha colpito la giovane promessa dello sci azzurro,, che ha perso la vita durante un allenamento sulla pista Grawand 1 in Val Senales, Alto Adige. Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 28 novembre, tra le 9:40 e le 9:50, mentre la sciatrice, a pochi giorni dal suo ventesimo compleanno, si allenava per prepararsi alla nuova stagione agonistica., specialista nelle discipline di velocità, affrontava una discesa in condizioni di alta velocità quando è stata vittima di una fatale, documentata anche dalle telecamere della webcam dell’Iceman Ötzi Peak, una delle piattaforme panoramiche più alte d’Europa.