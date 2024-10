LIVE Baskonia-Olimpia Milano 88-83, Eurolega basket in DIRETTA: gli spagnoli non tremano nel finale, non bastano i 21 punti di Mirotic (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:33 TOP SCORER Baskonia: Forrest 22, Luwawu Cabaret 16, Moneke 11 / Olimpia Milano: Mirotic 21, Brooks 17, Dimitrijevic 15 Finisce qui: l’Olimpia Milano lotta fino alla fine ma deve cedere al Baskonia per 88-83! 88-83 Due liberi di Luwawu-Cabarrot che avvicinano il Baskonia alla vittoria. 86-83 Forrest va fin in fondo: un possesso pieno di vantaggio del Baskonia a poco più di un minuto dalla sirena finale. 84-83 BROOOKSSS!! TRIPLAAAAAAAAA STOPPATA DI NEBO SU MONEKE! 84-80 Ancora Forrest, che aggiorna il bottino personale a quota 20 punti. 82-80 JOSH NEBO! SCHIACCIATA E -2. 82-78 Forrest sfrutta il tabellone per il +4 Baskonia. 80-78 Un solo libero mandato a bersaglio da Josh Nebo. 80-77 2/2 di Trent Forrest in lunetta per il +3 Baskonia. Fallo antisportivo di Armoni Brooks! 78-77 1/2 per Forrest a cronometro fermo. Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 88-83, Eurolega basket in DIRETTA: gli spagnoli non tremano nel finale, non bastano i 21 punti di Mirotic Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:33 TOP SCORER: Forrest 22, Luwawu Cabaret 16, Moneke 11 /21, Brooks 17, Dimitrijevic 15 Finisce qui: l’lotta fino alla fine ma deve cedere alper 88-83! 88-83 Due liberi di Luwawu-Cabarrot che avvicinano ilalla vittoria. 86-83 Forrest va fin in fondo: un possesso pieno di vantaggio dela poco più di un minuto dalla sirena. 84-83 BROOOKSSS!! TRIPLAAAAAAAAA STOPPATA DI NEBO SU MONEKE! 84-80 Ancora Forrest, che aggiorna il bottino personale a quota 20. 82-80 JOSH NEBO! SCHIACCIATA E -2. 82-78 Forrest sfrutta il tabellone per il +4. 80-78 Un solo libero mandato a bersaglio da Josh Nebo. 80-77 2/2 di Trent Forrest in lunetta per il +3. Fallo antisportivo di Armoni Brooks! 78-77 1/2 per Forrest a cronometro fermo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LIVE | Baskonia vs Olimpia Milano, diretta: (50-42 al 19'); LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per la svolta; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky; LIVE | Baskonia vs Olimpia Milano, diretta: EA7 senza Shields e Messina; LIVE | Baskonia vs Olimpia Milano, diretta: (67-63 dopo 3Q); Diretta Baskonia-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming | News IT; Leggi >>>

LIVE | Baskonia vs Olimpia Milano, diretta: (52-45

(pianetabasket.com)

2Q Live - L'Olimpia prende una tripla da Baldwin dopo un ... Preview Dove vedere Baskonia vs Olimpia Milano. Baskonia-Olimpia Milano si gioca martedì 29 ottobre alle ore 20:30 alla Fernando Buesa ...

LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: serve una vittoria per la svolta

(oasport.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Baskonia-Olimpia ...

Diretta Baskonia Milano/ Streaming video tv: Olimpia per uscire dalla crisi! (Eurolega, 29 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Diretta Baskonia Milano streaming video tv: l'Olimpia è ultima in classifica in Eurolega e cerca riscatto sul difficile parquet della Buesa Arena.

LIVE | Baskonia vs Olimpia Milano, diretta: (84-83 con 1:24

(pianetabasket.com)

Olimpia Milano a Vitoria ancora in emergenza. Round 5 di EuroLeague con i meneghini che questa sera affrontano il Baskonia, che ha iniziato la stagione con 3 vittorie e 2 sconfitte. In ...