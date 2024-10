Lanazione.it - La grande mostra. Il nostro Trecento incanta New York

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Newsi commuvono davanti alla luce d’oro del Polittico di Lorenzetti. E il capolavoro diventa la star della-evento al Metropolitan Museum, ne scrive il NewTimes che dedica la prima pagina dello speciale cultura e sceglie proprio l’opera di Pietro per raccontare la rassegna sulla pittura senese del. "La magnificafosforescente intitolata ‘Siena: The Rise of Painting, 1300-1350’ al Metropolitan Museum of Art è un evento visivo di pura bellezza a 24 carati e un colpo di genio accademico a più livelli" è l’articolo che racconta l’evento e sceglie come simbolo il capolavoro custodito nella Pieve di Santa Maria, ad Arezzo. Tempera e oro, le figure dei santi, tra i quali il patrono della città, San Donato.