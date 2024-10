In Liguria vince il centrodestra, Bucci è il nuovo governatore. Meloni: amministratore “capace e determinato” (Di martedì 29 ottobre 2024) La Liguria ha un nuovo governatore: Marco Bucci. Con uno scarto di poche migliaia di voti e un’affluenza di circa un milione e quattrocentomila elettori, Bucci ha ottenuto una vittoria sofferta ma decisiva, battendo il rivale Andrea Orlando al termine di una competizione elettorale particolarmente tesa."Mi chiamate presidente? Io voglio essere chiamato il sindaco della Liguria. Scrivetelo - ha detto il nuovo governatore della Liguria Bucci -. Vuol dire mantenere il nostro stile di sindaci, quindi il nostro parlare con i cittadini, il nostro stare sul territorio. È un rapporto con i cittadini che voglio conservare. Il nostro compito è servire i cittadini e non farsi servire". Ilfogliettone.it - In Liguria vince il centrodestra, Bucci è il nuovo governatore. Meloni: amministratore “capace e determinato” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laha un: Marco. Con uno scarto di poche migliaia di voti e un’affluenza di circa un milione e quattrocentomila elettori,ha ottenuto una vittoria sofferta ma decisiva, battendo il rivale Andrea Orlando al termine di una competizione elettorale particolarmente tesa."Mi chiamate presidente? Io voglio essere chiamato il sindaco della. Scrivetelo - ha detto ildella-. Vuol dire mantenere il nostro stile di sindaci, quindi il nostro parlare con i cittadini, il nostro stare sul territorio. È un rapporto con i cittadini che voglio conservare. Il nostro compito è servire i cittadini e non farsi servire".

