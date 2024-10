Il "Pegaso per lo Sport" a Gabriele Gambini per i risultati del 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati raggiunti nel 2024 con la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenze Sportive toscane che saranno premiate alle 16.00 di mercoledì 30 ottobre a Palazzo Pucci a Firenze dal presidente della Regione Arezzonotizie.it - Il "Pegaso per lo Sport" a Gabriele Gambini per i risultati del 2024 Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il “per lo” aper iraggiunti nelcon la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenzeive toscane che saranno premiate alle 16.00 di mercoledì 30 ottobre a Palazzo Pucci a Firenze dal presidente della Regione

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati raggiunti nel 2024 con la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenze sportive toscane che saranno premiate alle 16.00 di ...

Arezzo, 9 agosto 2024 – Gabriele Gambini entra nella storia del nuoto aretino. L’atleta della Chimera Nuoto, nato nel 2005, ha concluso i Campionati Italiani Cadetti al Foro Italico di Roma con la vittoria di un oro nei 200 stile libero, di un ...

