Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, Castelli annuncia: "Eo i 21 milioni di euro per la palazzina chirurgica"

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Ancona), 29 ottobre 2024 – Buone notizie per la città della carta. La Cabina sisma, presieduta dal commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido, ha raggiunto l’intesa su una serie di ordinanze che vanno ad aggiornare i finanziamenti programmati per importanti opere di ricostruzione pubblica nei Comuni di, Sant’Angelo in Pontano, Monte San Giusto e Venarotta. “Di intesa con il presidente Francesco Acquaroli, e grazie al puntuale lavoro dell’Ufficio speciale ricostruzione e dei sindaci – commenta il commissario- siamo riusciti a bilanciare le risorse necessarie per rendere possibile l’avanzamento e la cantierizzazione di alcune opere strategiche, come l’ospedale di, edifici residenziali, municipi e scuole.