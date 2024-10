Quifinanza.it - Elezioni regionali Liguria, Bucci vince per un pugno di voti: esulta il centrodestra

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il nuovo presidente della Regione, Marco, ha ottenuto il 48,60% dei, battendo di poco Andrea Orlando, fermo al 47,47%. Un margine risicato che non ha impedito aldi celebrare quella che viene definita una “vittoria meritata” da tutti gli alleati. Matteo Salvini, in diretta tv, hato: “Una vittoria contro tutti e tutti, tra arresti e una campagna giudiziaria politica e mediatica devastante, ma il lavoro paga sempre.” Sulla stessa linea Antonio Tajani, che ha parlato di un successo ottenuto “nonostante gli attacchi di certa magistratura”.: “Presidente? no, sindaco della” Con la tensione della campagna ormai alle spalle,ha promesso che guiderà la regione con determinazione, mettendo da parte le polemiche.