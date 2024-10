Ilrestodelcarlino.it - Cpr, le opposizioni: "Solo ’no’ di facciata"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pd e Cittadini in Comune prendono posizione dopo le accuse delle liste pro Stefania Signorini rispetto alla mozione approvata, nel 2017, con il voto favorevole della sola maggioranza per dire no a un Centro per migranti a Falconara. I dem, all’epoca, si astennero, mentre Cic votò contro. Ore le due capogruppo Laura Luciani e Lara Polita, entrambe presenti nel Consiglio di allora, chiariscono le posizioni. "Noi siamo contrari a un Cpr, ma non con le loro motivazioni – spiega Luciani –. In questi centri sono costantemente violati i diritti umani", ricordando anche un’interrogazione del settembre 2023. Ancora la dem: "La maggioranza nel ricordare l’istituzione dei Cpr che negli anni hanno cambiato nome, dimentica il passaggio della legge Bossi Fini che aumentò il tempo di ‘detenzione’ nei centri.