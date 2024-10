Concerti di musica da camera al Museo Bilotti e al Museo Pietro Canonica (Di martedì 29 ottobre 2024) Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra la Sovrintendenza capitolina e la Roma Tre Orchestra con l'organizzazione di un ricco programma di Concerti di musica da camera incentrati sul repertorio classico, che si terranno dal 2 novembre al 28 gennaio 2025.I Concerti si svolgeranno Romatoday.it - Concerti di musica da camera al Museo Bilotti e al Museo Pietro Canonica Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra la Sovrintendenza capitolina e la Roma Tre Orchestra con l'organizzazione di un ricco programma dididaincentrati sul repertorio classico, che si terranno dal 2 novembre al 28 gennaio 2025.Isi svolgeranno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Musica : proseguono a novembre i concerti Candlelight con tributi a Einaudi e ai Queen

(Ildenaro.it)

I Concerti Candlelight – intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica – proseguono nella città di Napoli nel mese di Novembre, con un calendario speciale di serate a lume di candela, in una ...

Musica : Concerti d’autunno - sale sul palco il duo Fiore-Martiniello

(Ildenaro.it)

Mercoledì 30 ottobre alle ore 20,30 ai Concerti d’autunno, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio, è il momento del Duo Anna Fiore (violoncello) e Carlo ...

Ritorno di Trieste all’Italia: tre concerti per ricordare Giulio Viozzi e la sua musica da camera

(triestecafe.it)

Si inserisce nel calendario della attività culturali realizzate dal Comune di Trieste con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella ricorrenza del 70° anniversario del ritorno d ...

I concerti della domenica all’insegna dei giovani

(msn.com)

Concerti domenicali a Nonantola e Modena: giovani musicisti e spettatori protagonisti. Dalla musica sacra contemporanea al Seicento fiabesco, un'offerta variegata e di qualità per tutti i gusti.

Concerti d’autunno 2024, è il momento del duo Campano: Fiore e Martiniello

(napolivillage.com)

Mercoledì 30 ottobre alle ore 20,30 ai CONCERTI D’AUTUNNO, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli ...

Dal 30 ottobre al via "Politiké – musica per il domani"

(agi.it)

Dal titolo “Politiké - musica per il domani”, in programma dal 30 ottobre al 20 dicembre 2024, la 61ª edizione presenta 25 concerti, con 38 prime esecuzioni assolute, in diversi luoghi della città di ...