Ciclismo ecco il Tour de France 2025 Percorso affascinante con tanta salita e due cronometro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è alzato il sipario su undeche promette grandissimo spettacolo. Unbellissimo e durissimo, con sei tappe di alta montagna, cinque di queste con l’arrivo in. Ci saranno anche due, una classica ed una cronoscalata di soli undici chilometri. Non mancheranno anche le occasioni per i velocisti, che si giocheranno la maglia verde in almeno sette sprint. Si parte da Lille e si arriva a Parigi, con il ritorno sugli Champs-Élysées dopo che lo scorso anno la Grande Boucle aveva dovuto rinunciare alla classica passerella finale per via delle Olimpiadi. Quest’anno la sempre attesa partenza della corsa più importante del mondo avverrà dalla regione dell’Alta Francia. Si comincia da Lille, che ospiterà partenza e arrivo della prima tappa, con i velocisti pronti a giocarsi la prima maglia gialla.