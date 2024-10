Tvzap.it - “Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo” stasera su Rai 3: tutte le curiosità sul docufilm con Luca Argentero

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Programmi tv. Fresco di applausi alla Festa del Cinema di Roma 2024, dove è stato presentato lo scorso 17 ottobre,arriva sul piccolo schermo per la gioia di quanti hanno tanto amato il protagonista de “La dolce vita”. Il docufilm andrà in onda questa sera su Rai 3, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di(1924 – 1996). ( dopo le foto) Leggi anche: Torna su Sky “Pechino Express 2025”: l’itinerario e le coppie in gara Leggi anche: “Don Matteo”,ledi questi 24 anni “su Rai 3:lesulAppuntamento alle 21:20 su Rai 3 e in streaming on demand su RaiPlay.