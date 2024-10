Baskonia-Olimpia Milano oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket (Di martedì 29 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Baskonia-Olimpia Milano, sfida valida come 6^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Messina non sono riusciti a risollevarsi nell’ultimo match contro l’Efes, e sono rimasti a quota una vittoria dopo cinque giornate certificando un avvio di stagione davvero negativo. Ora arriva una nuova settimana dal doppio impegno, a partire da quello contro la formazione spagnola che fin qui in casa ha sempre vinto, con tre successi su tre. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 29 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Baskonia-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 6^ giornata dell’di. Gli uomini di coach Messina non sono riusciti a risollevarsi nell’ultimo match contro l’Efes, e sono rimasti a quota una vittoria dopo cinque giornate certificando un avvio di stagione davvero negativo. Ora arriva una nuova settimana dal doppio impegno, a partire da quello contro la formazione spagnola che fin qui in casa ha sempre vinto, con tre successi su tre. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 29 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di

Dove vedere Baskonia-Olimpia Milano in tv e streaming Puoi vedere Baskonia-Olimpia Milano, così come le migliori partite di Eurolega in streaming su DAZN in modalità live e on demand.

