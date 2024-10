Agguato all?ex della sorella a Jesi, calci e pugni: «Vattene da casa». E lo butta giù dall?auto (Di martedì 29 ottobre 2024) Jesi Non vuole che l?ex fidanzato della sorella le stia fra i piedi, così lo raggiunge sul posto di lavoro per minacciarlo di andarsene subito di casa. Con l?occasione, gli porta Corriereadriatico.it - Agguato all?ex della sorella a Jesi, calci e pugni: «Vattene da casa». E lo butta giù dall?auto Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Non vuole che l?ex fidanzatole stia fra i piedi, così lo raggiunge sul posto di lavoro per minacciarlo di andarsene subito di. Con l?occasione, gli porta

Jesi - vuole allontanare il cognato dalla sorella e lo prende a calci e schiaffi

Jesi (Ancona), 28 ottobre 2024 -Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato un 51enne anconetano per minacce e lesioni personali dolose . A metà di settembre la ...

