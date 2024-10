Timothée Chalamet infiltrato a sorpresa a una gara di suoi sosia: folla in delirio a New York (Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia la conosciamo tutti: un giorno Charlie Chaplin avrebbe partecipato anonimamente ad un concorso indetto a Montecarlo per i suoi sosia, classificandosi terzo. Sembra che questo non sia altro che una leggenda metropolitana, priva di fondamento; eppure, non è difficile immaginare che le stelle dello showbiz siano curiose di prendere parte a iniziative del genere. Questo dev’essere stato, più o meno, lo spirito che ha spinto Timothée Chalamet ad infiltrarsi ad un look-alike contest organizzato a New York. L’evento, pubblicizzato tramite volantini in tutta la Grande Mela, era uno dei numerosi concorsi ideati dallo youtuber Anthony Po. Di seguito, un video della giornata: In un trionfo di riccioli, mascelle definite e costumi da Willy Wonka, tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto pensare d’incontrare l’attore in carne e ossa. Metropolitanmagazine.it - Timothée Chalamet infiltrato a sorpresa a una gara di suoi sosia: folla in delirio a New York Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La storia la conosciamo tutti: un giorno Charlie Chaplin avrebbe partecipato anonimamente ad un concorso indetto a Montecarlo per i, classificandosi terzo. Sembra che questo non sia altro che una leggenda metropolitana, priva di fondamento; eppure, non è difficile immaginare che le stelle dello showbiz siano curiose di prendere parte a iniziative del genere. Questo dev’essere stato, più o meno, lo spirito che ha spintoad infiltrarsi ad un look-alike contest organizzato a New. L’evento, pubblicizzato tramite volantini in tutta la Grande Mela, era uno dei numerosi concorsi ideati dallo youtuber Anthony Po. Di seguito, un video della giornata: In un trionfo di riccioli, mascelle definite e costumi da Willy Wonka, tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto pensare d’incontrare l’attore in carne e ossa.

Timothée Chalamet infiltrato a sorpresa a una gara di suoi sosia: folla in delirio a New York

