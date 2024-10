Ilgiorno.it - Tassista aggredito e derubato. I pugni, la fuga, il furto dell’auto

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La discussione, la paura, le botte e infine anche il. Notte da incubo per unmilanese che dopo essere stato preso ada un cliente che non voleva pagare la corsa ha visto anche svanire la sua vettura. È successo a un conducente di 38 anni nella notte tra venerdì e sabato in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. È stato lui stesso a ricostruire quanto gli è successo con gli agenti delle Volanti arrivati sul posto dopo la sua chiamata. Ha raccontato di aver caricato due clienti di origine nordafricana e di averli portati nella zona della stazione Centrale. Arrivati a destinazione, però, i due si sono rifiutati di pagare la corsa. La discussione tra conducente e clienti è presto degenerata e uno dei due nordafricani - ha detto ancora il- gli ha sferrato un pugno in faccia mentre l’altro scappava.