Ilrestodelcarlino.it - “Nuovo attacco dei lupi, all’imbrunire ci chiudiamo in casa”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Brisighella (Ravenna), 28 ottobre 2024 – Continuano nel brisighellese le segnalazioni di attacchi di. L’ultimo, che risale allo scorso venerdì notte, è avvenuto a Fognano. A farne le spese sono state due caprette, ‘sparite’ dal recinto di un’abitazione. I selvatici, dei quali è stata segnalata da tempo la presenza di un numeroso branco che si muove tra le prime colline faentine e i colli di Brisighella prendendo di mira anche in pieno giorno allevamenti e animali da compagnia, hanno lasciato orme e tracce evidenti all’interno e all’esterno del recinto elettrificato che il proprietario delle capre, Daniele Valli, olivicoltore per passione, aveva installato allo scopo di difendere gli animali. “Purtroppo – racconta l’uomo– ihanno saltato il recinto e portato via i miei animali. Le tracce lasciate sul fango sono evidenti.