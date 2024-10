Ilgiorno.it - Milano, agguato in via Arbe: arrestato il 19enne recordman di furti e rapine

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tre arresti in poco più di una settimana per. Ildelle manette è un diciannovenne egiziano arrivato in Italia nel 2022 da minore non accompagnato e già ammanettato più volte nel recente passato anche a Roma e Forlì, sempre per reati contro il patrimonio., colpo nella notte in una gioielleria di Brera. Ma vengono subito arrestati Tra il 17 e il 25 ottobre, il giovanissimo nordafricano è stato bloccato tre volte dalla polizia aper altrettanti raid in strada. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto 45 minuti dopo la mezzanotte di venerdì 25 ottobre a poche centinaia di metri dalla sede del commissariato Greco Turro, guidato dal dirigente Carmine Mele: un agente libero dal servizio ha fermato il diciannovenne Abdalla S. e il complice connazionale diciottenne Radwan N.