Il vino casertano conquista Stati Uniti e Giappone (Di lunedì 28 ottobre 2024) I vini campani hanno conquistato il pubblico internazionale dei due prestigiosi eventi di James Suckling tenutisi tra settembre e ottobre rispettivamente a New York e a Tokyo: Villa Matilde Avallone, maison vitivinicola campana apprezzata in tutto il mondo per i suoi vini, ha partecipato a “Great Casertanews.it - Il vino casertano conquista Stati Uniti e Giappone Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I vini campani hannoto il pubblico internazionale dei due prestigiosi eventi di James Suckling tenutisi tra settembre e ottobre rispettivamente a New York e a Tokyo: Villa Matilde Avallone, maison vitivinicola campana apprezzata in tutto il mondo per i suoi vini, ha partecipato a “Great

Il vino casertano conquista Stati Uniti e Giappone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable ... (giornaledicalabria.it)

Ottenuto dalla fermentazione di mele e/o pere, era una bevanda tradizionale tra Alpi e Appennino. Oggi torna di tendenza, in alta quota ... (gamberorosso.it)

Brusca frenata nel primo semestre 2024 per i consumi di vino negli Stati Uniti, con un calo tendenziale complessivo di vendite pari all'8,8% e un lievemente meno pesante -6,4% per i vini italiani. (italiaatavola.net)

Quando decidemmo di aprire l’osteria, all'epoca insieme ad altri due ragazzi (un altro irpino e un casertano, ndr), l'idea venne a uno di loro». I primi passi non sono stati facili, ma appunto ... (msn.com)

Crediamo che attraverso il semplice atto di condividere il vino, condividiamo altre cose che contano: la generosità, la cura e la convinzione che stare insieme sia una parte essenziale della ... (gamberorosso.it)