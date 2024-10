Fedez ha lasciato l’Italia: dov’è, perchè e dove sono i figli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Personaggi tv. Fedez ha lasciato l’Italia: dov’è, perchè e dove sono i figli. Periodo complicato per Fedez dopo il divorzio dalla madre dei suoi figli Chiara Ferragni. Il rapper prima ha dovuto affrontare diversi problemi di salute e poi quelli mondani, legati alla sua vita privata. In queste ore Fedez ha lasciato l’Italia per volare all’estero. Scopriamo qual è la meta scelta e dove sono al momento i suoi figli Leone e Vittoria. Tvzap.it - Fedez ha lasciato l’Italia: dov’è, perchè e dove sono i figli Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Personaggi tv.ha. Periodo complicato perdopo il divorzio dalla madre dei suoiChiara Ferragni. Il rapper prima ha dovuto affrontare diversi problemi di salute e poi quelli mondani, legati alla sua vita privata. In queste orehaper volare all’estero. Scopriamo qual è la meta scelta eal momento i suoiLeone e Vittoria.

Fedez ha lasciato l’Italia: dov’è, perchè e dove sono i figli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una festa di compleanno top secret per Fedez. Il rapper milanese, infatti, avrebbe spento le sue 35 candeline lo scorso 15 ottobre nel massimo riserbo: niente social e pochi invitati, sarebbe stata questa la decisione del cantante di Rozzano per ... (Ilfattoquotidiano.it)

Fedez è scomparso dai social già da qualche giorno dopo i recenti sviluppi dell'inchiesta sugli ultrà, in cui lui non è indagato ma in cui sono finiti in manette... (Leggo.it)

Cosa ha fatto Fedez? Il rapper ha lasciato l'Italia, ma non ha affatto rinunciato al lusso: le foto a seguire nell'articolo ... (donnapop.it)

Il rapper milanese è rispuntato sui social dopo giorni di assenza è ha fatto sapere di aver lasciato temporaneamente l'Italia ... (msn.com)

Fedez si trova adesso negli Stati Uniti. Il rapper è atterrato da poche ore nella Grande Mela, a New York City. A raccontarlo è stato lo stesso ex marito di Chiara Ferragni, che ha condiviso delle ... (adnkronos.com)