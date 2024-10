Federica Introna presenta l’opera “Resistenti al buio” (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Resistenti al buio” la nuova raccolta poetica di Federica Introna: Dalla denuncia alle violenze sulle donne agli atti di denuncia sociale Casa editrice: Eretica Edizioni Collana: Quaderni di poesia Genere: Raccolta poetica Pagine: 92 Prezzo: 15,00 € «Fuggi, nel vento d’acqua di gennaio germoglio ancora ignoto alla primavera, al cielo che s’apre e si tramuta. Nell’assenza di voci, corri. Se ti fermi è pace breve e d’interesse. Con te nessuno si fa ascolto e redenzione. Cammini, lungo strade di catene. Cerchi la vita al buio e il buio aspetta te. Sei il rivolo di luce ribelle, fragile e fresco, invidia del male. Ultimo sentiero all’innocenza. Quattro mura di gelo sono la tua meta. Stordita arrivi e ignara, come all’ara l’animale. Scende così la notte più fonda, di pianto e sangue. E tu, agnello, urli. Puntomagazine.it - Federica Introna presenta l’opera “Resistenti al buio” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “al” la nuova raccolta poetica di: Dalla denuncia alle violenze sulle donne agli atti di denuncia sociale Casa editrice: Eretica Edizioni Collana: Quaderni di poesia Genere: Raccolta poetica Pagine: 92 Prezzo: 15,00 € «Fuggi, nel vento d’acqua di gennaio germoglio ancora ignoto alla primavera, al cielo che s’apre e si tramuta. Nell’assenza di voci, corri. Se ti fermi è pace breve e d’interesse. Con te nessuno si fa ascolto e redenzione. Cammini, lungo strade di catene. Cerchi la vita ale ilaspetta te. Sei il rivolo di luce ribelle, fragile e fresco, invidia del male. Ultimo sentiero all’innocenza. Quattro mura di gelo sono la tua meta. Stordita arrivi e ignara, come all’ara l’animale. Scende così la notte più fonda, di pianto e sangue. E tu, agnello, urli.

Federica Introna presenta l’opera “Resistenti al buio”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ostinata difesa della speranza, della giustizia e delle radici in un mondo che spesso ci lascia sgomenti per la spietatezza e la perdita di memoria, questo è l’ideale e il filo conduttore della sill ... (informazione.it)

Il sito ilLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it e Amazon EU, forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi ... (illibraio.it)

Nell’articolo precedente Federica ed io abbiamo dato il via a una sorta di ... Notando il particolare interesse della bambina, le abbiamo via via presentato materiali di diverso genere, dai libri di ... (vanillamagazine.it)