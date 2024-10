Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, guida e soluzione con i codici per i puzzle della cassaforte del rifugio

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ofOps 6 è approdato sul mercato appena pochi giorni fa, con Activision che ha inserito nel gioco anche un’ottima campagna in singolo giocatore, impreziosita da alcunipresenti nelche richiedono l’utilizzo dispecifici per essere completati. Dopo aver visto i migliori loadout per il PU-21, dell’XM4 e per il C9, scopriamo qui di seguito come completare al cento per cento ildiofOps 6. Ladelper il Boiler alIl primodelè presente nel seminterrato, con i giocatori che possono accedervi dalla porta a destra presente nel corridoio, vicino a Woods ed al tabellone dei potenziamenti. Nella seconda stanza, presente al piano inferiore, è posizionata la caldaia dove sono presenti dei suggerimenti per azionarla.