10eLotto | in Campania vinti 110mila euro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin festa con il. Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre centrate vincite complessive per. La più alta di giornata arriva da Quarto, in provincia di Napoli, con un 9 Oro da 50mila, seguita da un 9 da 20milamesso a segno a Pisciotta, in provincia di Salerno. Chiudono i conti regionali, tre vincite in modalità Extra con estrazione istantanea, tutte a Salerno, una da 20milae due da 10mila. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 13,4 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardidall’inizio del 2024. L'articolo: inproviene da Anteprima24.it.