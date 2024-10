Inter-news.it - Zielinski: «Napoli da battere? Inter forte! Maglia prestigiosa»

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha parlato anche in conferenza stampa dopo i primi due gol realizzati con ladell’a San Siro contro la Juventus. Il centrocampista però sottolinea il rammarico per il pareggio maturato. CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA-JUVENTUS Il terzo gol potevamo fare qualcosa, dovevamo fare fallo probabilmente. La Juventus ha segnato gol in ripartenza, ha giocatori che dribblano bene e sanno fare gol. Abbiamo concesso troppo spazio. Ilpuò essere la squadra daquest’anno? Certo, siamo anche noi una grande squadra. Il nostro obiettivo è vincere, dobbiamo fare di tutto per rendere felici i tifosiisti. Nello spogliatoio tutti quanti vogliono vincere. Quanto ti mancava il gol? Non mi mancava perché ho segnato in Nazionale, magari contro lo Young Boys potevo segnare.