Lapresse.it - Roma, scontro auto-moto ad Ardea: morto un 17enne

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un ragazzo di 17 anni, di nome Michele Comandini, èin un incidente stradale che si è verificato sabato, poco prima della mezzanotte, nel comune di) sul litorale laziale, nei pressi di Tor San Lorenzo. Il giovane ha perso la vita in unofrontale tra il suorino e un’, una Ford Focus, condotta da un uomo di 45 anni residente a Palestrina. Lo schianto è avvenuto in via dei Lecci, all’incrocio con via delle Pinete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 per la constatazione del decesso. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri.