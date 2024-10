Padova-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2024/2025 volley maschile (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per Padova-Piacenza, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Jacopo Cuttini, reduci da due vittorie consecutive, scendono sul campo di casa per conquistare altri punti importanti contro una delle big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, fin qui imbattuti e determinati a vincere ancora per rimanere a punteggio pieno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre alla Kioene Arena di Padova. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Sonepar Padova e Gas Sales Bluenergy Piacenza della massima serie del campionato italiano di volley maschile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Jacopo Cuttini, reduci da due vittorie consecutive, scendono sul campo di casa per conquistare altri punti importanti contro una delle big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i biancorossi di Andrea Anastasi, fin qui imbattuti e determinati a vincere ancora per rimanere a punteggio pieno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 27 ottobre alla Kioene Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Sonepare Gas Sales Bluenergydella massima serie del campionato italiano di

