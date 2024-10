Oasport.it - Ordine d’arrivo gigante maschile Soelden 2024: classifica e distacchi. Tripletta norvegese, 5° Vinatzer e 10° De Aliprandini

(Di domenica 27 ottobre 2024)nello slalomdi, in Austria, gara inaugurale della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino: vince Alexander Steen Olsen in 2’09?50, davanti ai connazionali Henrik Kristoffersen, secondo a 0?65, ed Atle Lie McGrath, terzo a 0?66. Bella prova corale in casa Italia: tra gli azzurri si registra l’ottima prestazione di Alex, che rimonta 8 posizioni ed è quinto a 1?10, ma centra la top ten anche Luca De, decimo a 1?56. Va a punti e chiude tra i primi 20, invece, Giovanni Borsotti, 19° a 2?04. Grande prova del rientrante Lucas Pinheiro Braathen, che corre con i colori del Brasile: rimontate 15 posizioni nella seconda run, fino al quarto posto finale a 0?90 dalla vetta. A punti anche l’attesissimo Marcel Hirscher, in gara sotto la bandiera dei Paesi Bassi: 23° posto a 2?16 per lui.