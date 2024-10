Gaeta.it - Maltempo nel Sud Sardegna: nubifragio devasta il Sulcis e l’Oristanese

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un violentoha colpito il Suddurante la notte scorsa, causando ingenti danni e complicate operazioni di soccorso nelle zone più colpite. L'allerta emessa dalla Protezione Civile è diventata realtà in poche ore, con un accumulo di circa 250 millimetri di pioggia in una frazione di tempo brevissima. La situazione resta critica in diverse località, con le squadre di emergenza impegnate in interventi per ripristinare la sicurezza in un territorio già fragile e vulnerabile. Gli effettinti delnella zona delIlha avuto un impatto senza precedenti nella zona delIglesiente, dove i vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate da parte di cittadini in difficoltà.