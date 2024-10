Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: fuori Odermatt, Hirscher sul filo per la qualificazione. Guida Steen Olsen, bene De Aliprandini

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL11.02: Orecchioni chiude la sua prova con un ritardo di 2?96 ed è 28mo 11.00. Grave errore per il danese Borgnaes che conclude la sua prova lontanissimo dai primi, 32mo a 4?58 10.59: Male l’azzurro Zingerle che accumula un ritardo di 2?99 ed è 29mo, non sarà al via nella seconda manche 10.58: Qualche sprazzo divero si è visto ed il ritardo è tutt’altro che malvagio! L’olandese chiude con 2?29 di ritardo ed è 26mo. Forse non basterà per qualificarsi ma la gara basta per mandare in visibilio il pubblico di10.57: All’intermedioha 43 centesimi di ritardo 10.56: Soffre come da programma sul muro Kriechmayr che chiude con un ritardo di 3?00 ed è 28mo. CI SIAMO! E’ IL MOMENTO DEL RIENTRO DIDOPO 5 ANNI! 10.56: Kriechmayr all’intermedio ha 55 centesimi di ritardo 10.