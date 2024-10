Las Vegas, Adele corre ad abbracciare Celine Dion durante un suo concerto (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande emozione durante un concerto di Adele a Las Vegas. La cantante britannica ha notato tra il pubblico Celine Dion ed è scesa dal palco per andare ad abbracciarla. La star di Londra si è commossa ed scoppiata a piangere mentre il pubblico ha fatto partire un lungo applauso. “Una delle mie persone preferite di sempre”, ha detto Adele dopo essere tornata sullo stage. Lapresse.it - Las Vegas, Adele corre ad abbracciare Celine Dion durante un suo concerto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande emozioneundia Las. La cantante britannica ha notato tra il pubblicoed è scesa dal palco per andare ad abbracciarla. La star di Londra si è commossa ed scoppiata a piangere mentre il pubblico ha fatto partire un lungo applauso. “Una delle mie persone preferite di sempre”, ha dettodopo essere tornata sullo stage.

