Sono rientrati nella tarda serata di ieri (sabato 26 ottobre) i volontari della Fratellanza popolare di San Vito dei Normanni partiti mercoledì scorso con il contingente della colonna mobile di Protezione civile del Comitato regionale Anpas Puglia, attivata dalla sala operativa nazionale, per

Giornate a spalare il fango nel Bolognese: "Abbiamo ricevuto tanto calore umano" - Rientrati nella tarda serata di ieri (26 ottobre) i volontari dell'associazione Fratellanza popolare di San Vito dei Normanni, intervenuti in Emilia Romagna dopo l'alluvione ... (brindisireport.it)

Bologna-Milan rinviata: rabbia tifosi rossoneri, quelli del Bologna: "Venite a spalare fango" - "La partita è rinviata". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni al termine della riunione di Lega in cui s'è deciso che Bologna-Milan di domani, gara valida per la nona giornata di Serie A, non si ... (pianetalecce.it)

Bologna, lo studente volontario che spala il fango: «Nella taverna della mia maestra delle elementari per salvare i suoi ricordi» - Luca Bovicelli è intervenuto con gli amici nelle zone più colpite: «Credo sia un dovere, ho avuto la fortuna di avere la casa intatta, ma per tanti non è stato così» ... (corrieredibologna.corriere.it)

Gli angeli del fango con le pale a San Mamolo: “Esserci e dare una mano è l’unica cosa da fare” - Si sono radunati per ricevere istruzioni alla biblioteca Amilcar Cabral, diventata tra gli scaffali di volumi anticoloniali un punto di appoggio inedito per ... (bologna.repubblica.it)