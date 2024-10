Fiorentina-Roma 3-1 LIVE: entra Baldanzi per Mancini (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO Fiorentina-Roma 3-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F). Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, C Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) IL TABELLINO3-1 MARCATORI: 9` Kean (F)., 17` Beltran (F), 39` Kone (R), 41` Kean (F).(4-2-3-1): De Gea; Dodò, C

DIRETTA / Fiorentina-Roma 3-1 - Kean ancora a segno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:35 Primo tempo sensazionale della Fiorentina, che va negli spogliatoi col doppio vantaggio. Sugli scudi Kean e Bove. Roma per ora in bambola e tenuta a galla da una giocata di Konè. A tra poco per il ... (Firenzetoday.it)

Diretta Live di Fiorentina-Roma Serie A 2024/2025. La cronaca della partita - Serie A 2024/2025, 9a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. (sport.virgilio.it)

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Al Franchi si chiude la 9^ giornata. Palladino a trazione anteriore con Beltran alle spalle di Kean e l'ex Bove schierato come esterno sinistro. Juric lancia Hermoso in difesa, avanza Angelino a ... (sport.sky.it)

