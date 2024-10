Avellino-Messina 6-0, il treno biancoverde non si ferma: goleada dei lupi al Partenio (Di domenica 27 ottobre 2024) "Dobbiamo andare avanti come un treno", è il messaggio lanciato da mister Raffaele Biancolino alla sua squadra alla vigilia della partita. L'Avellino domina, piega il Messina e vince la quinta partita consecutiva. Continua la marcia dei lupi che salgono a quota 19 punti e si portano a ridosso Avellinotoday.it - Avellino-Messina 6-0, il treno biancoverde non si ferma: goleada dei lupi al Partenio Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Dobbiamo andare avanti come un", è il messaggio lanciato da mister Raffaele Biancolino alla sua squadra alla vigilia della partita. L'domina, piega ile vince la quinta partita consecutiva. Continua la marcia deiche salgono a quota 19 punti e si portano a ridosso

Avellino-Messina, Biancolino: «Avanti come un treno» - BIANCOLINO PRIMA DI AVELLINO-MESSINA – Conferenza stampa alla vigilia di Avellino-Messina per mister Raffaele Biancolino. Si gioca per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Queste le ... (irpiniaoggi.it)

Ciclone Avellino, Messina travolto: 6-0. L’ex Russo fa doppietta - Monologo biancoverde al “Partenio-Lombardi”. Figuraccia per il Messina che crolla sotto i colpi dell’Avellino. De Cristofaro, sfruttando un errore di Krapikas, sblocca il risultato. Enrici raddoppia d ... (messinasportiva.it)

Avellino-Messina 5-0: Tabellino e Cronaca in diretta - 46' – AL VIA LA RIPRESA – Ricomincia Avellino-Messina con gli ospiti che opera un doppio cambio ... Mani al cielo per il numero dieci biancoverde, in segno di rispetto per la sua ex squadra. 40' – ... (irpiniaoggi.it)

