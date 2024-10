Oasport.it - ATP Vienna 2024: Jack Draper batte Khachanov e conquista il torneo più importante della carriera

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024), dopo una finale non certo priva di brividi sotto ogni punto di vista, porta a casa l’ATP 500 dindo per 6-4 7-5 il russo Karen, si procura la vittoria piùpropriafino a questo momento. Un successo, questo, che non solo gli consente, in un’ora e 35 minuti, di rinsaldare il numero 15 del ranking mondiale, ma anche di qualificarsi come potenziale ottimo erede di una scuola tennistica, quella britannica, che tuttora è alla reale ricerca di una persona che continui il tracciato solcato da Tim Henman, Greg Rusedski e soprattutto Andy Murray, per rimanere nei tempi più recenti. Dopo un paio di turni di servizio interlocutori, il primo a spingere sull’acceleratore è, che sull’1-1 approfitta di unun po’ troppo falloso e si porta a casa il break.