Addio a Filippo Toti. Due mesi fa la scomparsa della mamma Roberta (Di domenica 27 ottobre 2024) È scomparso Filippo Toti, figlio dell’ex capitano del Drago Mario e di Roberta Vanni, la madre che ci ha lasciato soltanto poche settimane fa. Appassionato contradaiolo, poco più che quarantenne, per il suo carattere dolcissimo era amato da tutto il Drago e dalla città, che si era sempre stretta attorno alla famiglia durante tutte le vicissitudini di salute che aveva incontrato. Un affetto smisurato che si trasformerà in una cara memoria e nello stringersi ai suoi cari, al babbo Mario, alla sorella Barbara e alla nipote Lilia. Pippo, così affettuosamente veniva chiamato da tutti, lascia molto di più che un bel ricordo di sé, ci lascia un sogno puro, incontaminato. Appassionato di cavalli, recentemente il suo nome era associato a quello di Caveau, e nella Contrada aveva fatto parte dei Signori del Brio. Lanazione.it - Addio a Filippo Toti. Due mesi fa la scomparsa della mamma Roberta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È scomparso, figlio dell’ex capitano del Drago Mario e diVanni, la madre che ci ha lasciato soltanto poche settimane fa. Appassionato contradaiolo, poco più che quarantenne, per il suo carattere dolcissimo era amato da tutto il Drago e dalla città, che si era sempre stretta attorno alla famiglia durante tutte le vicissitudini di salute che aveva incontrato. Un affetto smisurato che si trasformerà in una cara memoria e nello stringersi ai suoi cari, al babbo Mario, alla sorella Barbara e alla nipote Lilia. Pippo, così affettuosamente veniva chiamato da tutti, lascia molto di più che un bel ricordo di sé, ci lascia un sogno puro, incontaminato. Appassionato di cavalli, recentemente il suo nome era associato a quello di Caveau, e nella Contrada aveva fatto parte dei Signori del Brio.

