67enne investita e uccisa da un'auto sulla provinciale 104 nel Salernitano (Di domenica 27 ottobre 2024) Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto nel Salernitano . L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in via della Libertà, strada provinciale 104, a Roccapiemonte. La donna, farmacista di 67 anni di Castel San Giorgio (Salerno), è stata trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma nelle ore successive è deceduta . Sul posto,

