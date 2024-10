WWE: Ufficializzato Triple Threat Match per lo US Title a Crown Jewel (Di sabato 26 ottobre 2024) Molta carne al fuoco ieri notte a SmackDown a pochi giorni dall’appuntamento con Crown Jewel in programma il prossimo 2 novembre. La WWE quindi si prepara alla trasferta in Arabia Saudita dove LA Knight sarà chiamato a difendere il suo US Title (ieri notte è stata anche registrata la puntata di settimana prossima). Ecco cosa è accaduto ieri notte. Knight vs Andrade vs Hayes Da qualche tempo Andrade e Carmelo Hayes sono protagonisti di una bella faida scontrandosi diverse volte sul ring. Ad un certo punto si è inserito nella storyline anche LA Knight e proprio ieri notte lo US Champion ha fatto da arbitro speciale nel settimo Match tra Andrade e Hayes. Le cose non sono andate per il verso giusto. Knight, infatti, dopo essersi spazientito, ha chiamato il no contest con l’incontro che è finito senza un vincitore. Zonawrestling.net - WWE: Ufficializzato Triple Threat Match per lo US Title a Crown Jewel Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Molta carne al fuoco ieri notte a SmackDown a pochi giorni dall’appuntamento conin programma il prossimo 2 novembre. La WWE quindi si prepara alla trasferta in Arabia Saudita dove LA Knight sarà chiamato a difendere il suo US(ieri notte è stata anche registrata la puntata di settimana prossima). Ecco cosa è accaduto ieri notte. Knight vs Andrade vs Hayes Da qualche tempo Andrade e Carmelo Hayes sono protagonisti di una bella faida scontrandosi diverse volte sul ring. Ad un certo punto si è inserito nella storyline anche LA Knight e proprio ieri notte lo US Champion ha fatto da arbitro speciale nel settimotra Andrade e Hayes. Le cose non sono andate per il verso giusto. Knight, infatti, dopo essersi spazientito, ha chiamato il no contest con l’incontro che è finito senza un vincitore.

