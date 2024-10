Usa 2024, Beyoncé al comizio di Harris a Houston: “Non sono qui come una celebrità, ma come madre” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Non sono qui come una celebrità, non sono qui come un politico. sono qui come madre“. Queste le parole di Beyoncé durante il comizio a Houston, città natale della popstar, per la campagna presidenziale della candidata democratica Kamala Harris. “Immaginate le nostre figlie che crescono vedendo ciò che è possibile, senza limiti”, ha continuato. “Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi”. Alla fine, Beyoncé, accompagnata dalla sua compagna nelle Destiny’s Child Kelly Rowland, ha presentato Harris mentre saliva sul palco. Lapresse.it - Usa 2024, Beyoncé al comizio di Harris a Houston: “Non sono qui come una celebrità, ma come madre” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Nonquiuna, nonquiun politico.qui“. Queste le parole didurante il, città natale della popstar, per la campagna presidenziale della candidata democratica Kamala. “Immaginate le nostre figlie che crescono vedendo ciò che è possibile, senza limiti”, ha continuato. “Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi”. Alla fine,, accompagnata dalla sua compagna nelle Destiny’s Child Kelly Rowland, ha presentatomentre saliva sul palco.

