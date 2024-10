Tennis: Berrettini annuncia separazione da coach Roig (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Tennista romano lo ha scritto sui suoi profili social ROMA - "Io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. È stata un'esperienza professionale che mi ha fatt Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Berrettini annuncia separazione da coach Roig Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilta romano lo ha scritto sui suoi profili social ROMA - "Io e Franciscoabbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. È stata un'esperienza professionale che mi ha fatt

