Pescara: agenzia di soccorso salva la vita a un giovane in difficoltà nel fiume

Un drammatico episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri a Pescara, dove un giovane ha tentato di togliersi la vita gettandosi nel fiume. Grazie al tempestivo intervento di due agenti delle Forze dell'Ordine, la vita del ragazzo è stata salvata, trasformando un gesto estremo in un'altra storia di speranza. L'evento, avvenuto intorno alle 16:40, ha attirato l'attenzione sul lavoro instancabile delle autorità e dei soccorritori, impegnati ogni giorno per proteggere e assistere i cittadini in difficoltà.

Il drammatico evento e la segnalazione

L'episodio ha avuto inizio quando la linea di emergenza ha ricevuto una chiamata urgente riferita a un uomo che si era lanciato nel fiume Pescara dal ponte Villa Fabio, con l'intento di farla finita.

Lucchese - Pescara : le mosse. Gorgone studia novità in avanti. In difesa Fazzi - Sabbione - "Dumbra» - L’unico a sorridere, comunque andrà a finire l’incontro di domenica (ore 19.30) contro il Pescara, sarà il cassiere rossonero, perché uno "spicchio" dello stadio "Adriatico" (si parla di un migliaio di tifosi) si trasferirà nella curva Est del ... (Sport.quotidiano.net)

Zeman - malore a Pescara : non è in pericolo di vita - (Adnkronos) – Il tecnico boemo Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato a Pescara in seguito ad un malore. L’ex allenatore del Pescara si è sentito male ieri sera, poi la corsa alla clinica ‘Pietrangeli’ per alcuni controlli in seguito ad una ... (Seriea24.it)

Calcio - Zeman ricoverato a Pescara : leggera ischemia - ma non è in pericolo di vita - Nuovo ricovero per Zdenek Zeman, da 3 giorni nella clinica Pierangeli di Pescara è stato colpito da una leggera ischemia. Il 77enne ex tecnico degli abruzzesi è sotto stretta osservazione in clinica dov’è stato trasportato d’urgenza, da Roma, ... (Lapresse.it)

Attività produttive : in arrivo lo sportello telematico unico di Pescara - Montesilvano e Spoltore - In linea con la nascira de La Nuova Pescara è in arrivo lo sportello unico delle attività produttive dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che consentirà di presentare le pratiche da remoto. Stop dunque a carta e burocrazia. È quanto si ... (Ilpescara.it)