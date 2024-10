La nuova vita di Dustin il campione: "Io, innamorato di Monza e del golf" (Di sabato 26 ottobre 2024) Roberto “Dustin“ Antonelli è una persona che, in ambito sportivo, ha profondamente segnato la storia della Brianza. Nato a Morbegno nel 1953 ha iniziato la propria carriera di calciatore a Monza, città alla quale è profondamente legato. Dopo essersi messo in luce con i Biancorosha fatto un’ottima carriera che ha toccato i vertici col Milan. Conclusa la carriera da giocatore ha iniziato quella da allenatore e da papà contribuendo alla formazione calcistica del figlio Luca che ha ripercorso in parte la sua carriera partendo dal Monza per poi arrivare al Milan. "Ora abito a Monza, città che adoro, quindi il mio cuore è diviso tra Milan e Monza". Milan e Monza sono anche il trait d’union del suo avvicinamento al golf. "Qualche anno fa andai a trovare il mio ex presidente Felice Colombo, che è proprietario di tre circoli in Brianza, e mi invitò a provare. Ilgiorno.it - La nuova vita di Dustin il campione: "Io, innamorato di Monza e del golf" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Roberto ““ Antonelli è una persona che, in ambito sportivo, ha profondamente segnato la storia della Brianza. Nato a Morbegno nel 1953 ha iniziato la propria carriera di calciatore a, città alla quale è profondamente legato. Dopo essersi messo in luce con i Biancorosha fatto un’ottima carriera che ha toccato i vertici col Milan. Conclusa la carriera da giocatore ha iniziato quella da allenatore e da papà contribuendo alla formazione calcistica del figlio Luca che ha ripercorso in parte la sua carriera partendo dalper poi arrivare al Milan. "Ora abito a, città che adoro, quindi il mio cuore è diviso tra Milan e". Milan esono anche il trait d’union del suo avvicinamento al. "Qualche anno fa andai a trovare il mio ex presidente Felice Colombo, che è proprietario di tre circoli in Brianza, e mi invitò a provare.

