Inzaghi e l’equilibrio in campionato: una realtà definita? Il punto (Di sabato 26 ottobre 2024) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ribadisce da inizio campionato che la Serie A sarà più equilibrata rispetto a quanto visto nelle ultime due stagioni. Un quadro che potrebbe essere confermato al termine della giornata. IL punto – Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di vigilia e in un’intervista successiva realizzata da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ha posto l’accento sulla componente di equilibrio che caratterizza la Serie A. Il tecnico piacentino sostiene che quanto si vedrà nel prosieguo della stagione attuale sarà diverso rispetto all’andamento generale riscontrato nelle ultime due annate: «Vogliamo far bene, anche se siamo solo agli inizi di questa stagione. Per me sarà un campionato molto più aperto rispetto agli ultimi due anni. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate molto. Quello che sappiamo è che sarà dura per tutti». Inter-news.it - Inzaghi e l’equilibrio in campionato: una realtà definita? Il punto Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Simone, tecnico dell’Inter, ribadisce da inizioche la Serie A sarà più equilibrata rispetto a quanto visto nelle ultime due stagioni. Un quadro che potrebbe essere confermato al termine della giornata. IL– Simone, nella conferenza stampa di vigilia e in un’intervista successiva realizzata da Matteo Barzaghi a Sky Sport, ha posto l’accento sulla componente di equilibrio che caratterizza la Serie A. Il tecnico piacentino sostiene che quanto si vedrà nel prosieguo della stagione attuale sarà diverso rispetto all’andamento generale riscontrato nelle ultime due annate: «Vogliamo far bene, anche se siamo solo agli inizi di questa stagione. Per me sarà unmolto più aperto rispetto agli ultimi due anni. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate molto. Quello che sappiamo è che sarà dura per tutti».

