Il futuro della Festa del Cinema e di Alice nella Città nella parole di Salvo Nastasi (Di sabato 26 ottobre 2024) Arriva al termine la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma e, alla conferenza stampa di chiusura Salvo Nastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma e Paola Malanga, direttrice artistica della Festa hanno tirato le somme di questa edizione. 109.414 presenze ad oggi, in 11 giorni di eventi, più 100 film provenienti da 28 Paesi. Per il prossimo triennio Paola Malanga viene confermata come direttrice artistica della Festa del Cinema, nomina riproposta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Una notizia non ancora ufficiale perché bisogna attendere la prossima riunione del consiglio ma data per certa vista la conferma e l'accoglienza benevola della stessa Malanga dopo la dichiarazione di Nastasi.

